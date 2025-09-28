В Ленобласти подтвержден случай бешенства после укуса за границей

В Ленинградской области зарегистрирован случай заболевания бешенством у человека, ставший первым за последние десять лет. Заражение произошло после укуса собаки за пределами России.

В июле 2025 года на территории региона был подтвержден случай инфицирования вирусом бешенства. Пострадавший получил укус неизвестной собаки во время пребывания за рубежом. Предыдущие аналогичные случаи в области не регистрировались на протяжении десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Представители ведомства добавили, что за восемь месяцев 2025 года на территории Санкт-Петербурга было зафиксировано 8,5 тысячи аналогичных инцидентов, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Доля несовершеннолетних среди пострадавших достигла 17,3%.

В Ленинградской области за январь-август 2025 года количество пострадавших от укусов животных составило 2,1 тысячи человек, что на 32,8% выше показателей за соответствующий период 2024 года. Удельный вес детей в общей структуре пострадавших увеличился до 26,8% против 16,3% годом ранее.

Специалисты рекомендуют в случае укуса проводить первичную обработку раны путем промывания проточной водой с мылом в течение 15 минут с последующей антисептической обработкой и незамедлительным обращением в медицинское учреждение.