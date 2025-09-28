В Госдуме поддержали региональные доплаты пенсионерам с октября

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно оценил региональные инициативы по дополнительным выплатам пенсионерам.

Депутат Ярослав Нилов поддержал региональную практику дополнительных выплат пенсионерам к Международному дню пожилых людей. В разговоре с ТАСС парламентарий отметил, что такие меры социальной поддержки реализуются в субъектах России, располагающих для этого необходимыми бюджетными возможностями.

По словам депутата, к организации мероприятий и оказанию материальной помощи привлекаются благотворительные и общественные структуры. Нилов подчеркнул важность любых дополнительных форм поддержки представителей старшего поколения, указав на необходимость особого внимания к ветеранам Великой Отечественной.

Отвечая на вопрос о возможности распространения данной практики на федеральном уровне, председатель профильного комитета указал на необходимость определения источников финансирования подобных инициатив. Он заверил, что в случае поступления соответствующих законодательных предложений Комитет оперативно рассмотрит их.