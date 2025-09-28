В Кремле готовят важное обращение президента на следующей неделе

Президент России Владимир Путин выступит с масштабным обращением.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке масштабного обращения президента Российской Федерации. Мероприятие запланировано на начало предстоящей недели. Однако его детали пока не раскрываются, а формат и точная дата будут уточнены позднее.

По информации представителя Кремля, в ближайшие дни в рабочем графике президента предусмотрены многочисленные встречи, включая переговоры с зарубежными коллегами. Песков охарактеризовал предстоящую рабочую неделю как насыщенную и необычную, отметив появление в расписании новых мероприятий, способных привлечь внимание как отечественных, так и международных наблюдателей.

Ранее пресс-секретарь уже комментировал возможные действия администрации главы государства в случае возникновения угроз для Кремля.