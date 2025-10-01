Многофункциональный комплекс появится на Левашовском проспекте

В Петроградском районе Санкт-Петербурга планируется возведение многофункционального комплекса с офисами, спортивными секциями и предприятиями общепита. Разрешение на строительство действует до сентября 2030 года.

Служба государственного строительного надзора Петербурга выдала разрешение на возведение многофункционального комплекса в Петроградском районе. Строительные работы на Левашовском проспекте, должны начаться в ближайшее время. Срок реализации проекта установлен до сентября 2030 года.

Инициатором строительства выступает АО «Омега Инвест», планирующее создать одиннадцатиэтажное здание с двумя подземными уровнями. Его архитектурной доминантой станет акцентная часть высотой 44 метра, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Общая площадь помещений превысит 46,5 тысячи квадратных метров, где разместятся офисные пространства, банковские отделения, спортивные секции, предприятия общественного питания и развлекательные заведения. Для организации парковки предусмотрено 187 машино-мест на подземных уровнях.

Отметим, что разработкой проектной документации занималась научно-проектная фирма «Ретро», а положительное заключение экспертизы предоставила организация «Эксперт-Проект».