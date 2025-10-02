Магазин «Винлаб» получил предупреждение за принуждение к рекламным рассылкам

Санкт-Петербургское УФАС выявило нарушения в деятельности компании «Винлаб-Запад», связанные с принуждением клиентов к согласию на рекламные рассылки.

Поводом для проверки послужило обращение на горячую линию ведомства. В сообщении упоминалось о невозможности отказаться от рекламных сообщений при регистрации на сайте компании.

Антимонопольщики установили, что процедура оформления скидочной карты требует обязательного принятия всех условий пользовательского соглашения, включая автоматическое согласие на получение рекламной информации.

Как пояснили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу, законодательство о рекламе не допускает признания надлежащим согласие, которое потребитель вынужден дать для получения услуги. Действия компании были признаны ограничением конкуренции с нарушением соответствующих нормативных положений.

Магазину выдано предупреждение об устранении выявленных недостатков до 10 ноября 2025 года. В случае невыполнения предписания в установленный срок в отношении «Винлаб-Запад» будет возбуждено антимонопольное дело.