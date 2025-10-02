Ночное звуковое шоу «Поющие мосты» посвятили юбилею Сергея Есенина

В ночь с 3 на 4 октября в Северной столице запланировано проведение тематического звукового шоу в рамках проекта «Поющие мосты». Программа мероприятия приурочена к 130-й годовщине со дня рождения поэта Сергея Есенина.

Открытие музыкальной программы намечено на 1:10 с исполнения композиции «Гимн Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник». В ходе мероприятия прозвучат фрагменты вокального цикла Георгия Свиридова «Отчалившая Русь», созданного на основе поэтических произведений Есенина, сообщает «Петербургский дневник».

В программу включена архивная запись произведения «О Родина, счастливый и неисходный час!» в исполнении сводного хора четырех музыкальных вузов города под управлением Сергея Екимова. Также будет представлена композиция «Отвори мне, страж заоблачный…» в интерпретации Дмитрия Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева.

Завершится музыкальная программа произведением «Вальс» из цикла иллюстраций к пушкинской «Метели» в исполнении Большого симфонического оркестра под руководством Владимира Федосеева.

Напомним, что проект «Поющие мосты» осуществляется с 2016 года и стал одной из новых городских традиций, сочетая историческое наследие с современными технологиями.