Пятница, 3 октября 2025
$81.5 €95.64 ¥11.39
8.9 C
Санкт-Петербург
Новости

Петербургская телебашня засияет в цветах праздника всех учителей

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Петербургская телебашня будет освещена праздничной подсветкой в честь Дня учителя в ближайшую субботу, 4 октября.

 Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» запланировал включение архитектурно-художественной иллюминации на Аптекарской набережной пятого октября.

Освещение будет работать с половины седьмого вечера и до утра. Ствол сооружения окрасится в глубокий синий цвет, который символизирует мудрость и знания. На этом фоне появятся изображения красных, белых и желтых цветов.

Стоит отметить, что каждый цвет имеет свое значение: красный олицетворяет уважение к педагогам, белый — благородство их профессии, а желтый символизирует теплоту отношений между наставниками и учениками. Эта акция станет уже вторым осенним праздничным оформлением телебашни.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Конференция «СТАРТ. ОТ НАЙМА К БИЗНЕСУ»

11 октября в 11:00 в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится масштабная конференция «СТАРТ. ОТ НАЙМА К БИЗНЕСУ» — событие для тех, кто мечтает превратить работу в найме в собственное дело, масштабировать бизнес и открыть новые горизонты.СТАРТ — это уникальное мероприятие, где под одной крышей соберутся 6000 начинающих и действующих предпринимателей, эксперты-практики и медиа-звёзды. Вас ждет захватывающий перформанс в формате живых TED Talks со звуковыми и световыми эффектами, реальные истории успеха, откровенные признания о плюсах и минусах предпринимательства и практические инструменты для роста.Только участники конференции получат доступ к уникальному продукту - боту «СТАРТ» от amoCRM. Это цифровой партнёр, который знает, с чего начинать свое дело и как не свернуть с пути. На данный момент в нашем сообществе уже более 5000...
Читать далее
Общество

На терминале Port Favor близится к завершению строительство купольных складов

Как сообщает пресс-служба компании, Объекты возведены на 97%. Общая вместительность восьми куполов превысит 160 тысяч тонн минерального сырья различной маркировки.В настоящее время продолжаются электромонтаж освещения и системы электроснабжения, облицовочные работы входных помещений, монтаж воздухообеспечения, водопровода и канализационных сетей. Кроме того, продолжается установка технологического оборудования.В настоящее время смонтированы 52 аспирационные установки, 52 затвора с сервоэлектроприводом и контролем положения на бункерах купольных складов и в тамбурах, 4 разгрузочных бункера со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами и 48 разгрузочных бункеров с вибрационными решетками в складах.Как сообщает телеграм канал Port Favor, для хранения удобрений на терминале будет использоваться еще один вид складов – хребтовые склады.Большая часть специализированных комплексов в мире имеет либо купольные, либо хребтовые склады. На строящемся терминале в Усть-Луге стремятся создать...
Читать далее

Популярное

дтп авто ленобласть смерть дети полиция суд погода авария Россия петербург пожар дороги чп строительство мошенничество прокуратура алкоголь общество ремонт праздник наркотики туризм цены религия семья деньги нарушения ученые мчс арест тепло музеи выборг мошенники город пенсионеры александр дрозденко опрос крым аэропорт авито подросток законопроект пенсионер

Новости дня

Новости

Депутаты предложили кредитную амнистию для некоторых россиян

Новости

Петербурженка передала 6 котов знакомым после вмешательства приставов

Ленинградская область

Ленобласть вошла в пятерку лидеров по умным дорогам

Новости

Начальник отдела снабжения обвиняется во взяточничестве на 11 млн рублей

Ленинградская область

Поездки в Выборг в туристическом вагоне завершаются

Ленинградская область

Прокуратура выявила нарушения в зоне реки Волковки

Новости

Гендиректора строительной фирмы обвиняют в уклонении от налогов на 247 млн

Новости

В России отмечают память святого Олега Брянского

Новости

В петербургском аэропорту задерживаются рейсы в южные города

Новости

На Большом Обуховском мосту перекроют две полосы

Новости

На Солнце зафиксирован выброс плазмы в сторону Земли

Новости

Отопительный сезон официально стартовал в Санкт-Петербурге

Ленинградская область

Мужчина пытался на машине прорваться в диспансер Ленобласти

Ленинградская область

Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти достигло 41

Новости

Спасатели подняли со дна Фонтанки автомобиль Porsche Cayenne

Общество

Авито удвоил эффективность борьбы с фишингом за пять лет

Новости

Владимиру Путину доверяет 78% опрошенных россиян

Новости

Туристический поток в Петербурге растет без иностранцев

Новости

Российские звезды посетили показы в Париже

Новости

В Петербурге предложили штрафовать навязчивых аниматоров

Общество

Назван самый технологичный оператор связи в России

Новости

Колесов сообщил, что погода в Петербурге сменится на более теплую

Новости

Стилист Влад Лисовец назвал кокошники классикой

Новости

Автомобиль Porsche Cayenne упал в реку Фонтанку в Петербурге

Новости

Пассажиры столкнулись с задержкой электричек в сторону Балтийского вокзала

Ленинградская область

После начала отопительного сезона в Сертолово ухудшилось качество горячей воды

Наука

Ученые зафиксировали ухудшение состояния соляных озер в Крыму

Ленинградская область

В Ленобласти продлили программу бесплатного посещения музеев для пенсионеров

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb