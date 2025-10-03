Петербургская телебашня засияет в цветах праздника всех учителей

Петербургская телебашня будет освещена праздничной подсветкой в честь Дня учителя в ближайшую субботу, 4 октября.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» запланировал включение архитектурно-художественной иллюминации на Аптекарской набережной пятого октября.

Освещение будет работать с половины седьмого вечера и до утра. Ствол сооружения окрасится в глубокий синий цвет, который символизирует мудрость и знания. На этом фоне появятся изображения красных, белых и желтых цветов.

Стоит отметить, что каждый цвет имеет свое значение: красный олицетворяет уважение к педагогам, белый — благородство их профессии, а желтый символизирует теплоту отношений между наставниками и учениками. Эта акция станет уже вторым осенним праздничным оформлением телебашни.