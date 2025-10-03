Начальник отдела снабжения обвиняется во взяточничестве на 11 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя отдела снабжения одной из управляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, фигурант обвиняется в совершении нескольких эпизодов получения взятки. Преступления квалифицированы по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки».

По данным следствия, обвиняемый в течение 11 лет получал денежные вознаграждения от представителей пяти коммерческих организаций. Размер каждого платежа составлял десять процентов от суммы заключаемых договоров на поставку материальных ресурсов. Общая сумма полученных должностным лицом средств превысила 11 миллионов рублей.

Уголовное производство после утверждения обвинительного заключения направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для дальнейшего рассмотрения по существу. На данный момент назначена дата предварительных слушаний по данному делу.