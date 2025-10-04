Футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в Самаре

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с самарским «Акроном» в рамках 11-го тура чемпионата России.

Как сообщает ТАСС, встреча на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершилась со счетом 1:1. Обе команды обменялись голами в течение первого тайма.

На 11-ой минуте мячом отметился полузащитник сине-бело-голубых Педро. Спустя 25 минут равновесие восстановил полузащитник хозяев поля Эдгар Севикян. На последних минутах матча гол «Акрона» был отменен из-за положения вне игры.

В компенсированное время форвард гостей Артем Дзюба не сумел реализовать пенальти. Благодаря полученному очку петербургский клуб с 20 очками переместился на вторую позицию в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Сергея Семака примут «Сочи» 19 октября.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с полузащитником Густаво Мантуаном. Соглашение с бразильским игроком было заключено до конца сезона 2029/2030 годов.