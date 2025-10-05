Полицейские задержали петербуржца по делу о нападении на подростков

В Петроградском районе Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении на подростков.

Следователи возбудили уголовное дело статье «Хулиганство». По версии следствия, 27-летний мужчина совершил нападение на подростков в подъезде дома на Большой Посадской улице.

В ходе конфликта подозреваемый применил перцовый баллончик против несовершеннолетних, а также нанес множественные удары в область головы и туловища одному из пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

После инцидента подростки самостоятельно обратились в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь. По завершении осмотра потерпевшие были отпущены домой.

Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, в настоящее время задержан. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.