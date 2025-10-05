Двое жителей Поволжья задержаны за угрозы посетителям бара в Петербурге

Правоохранители задержали двух мужчин, угрожавших посетителям пневматическим оружием в баре на Перекопской улице.

Вечером 4 октября в отделении полиции Кировского района Северной столицы поступило сообщение о нетрезвом посетителе бара на Перекопской улице, который демонстрировал пистолет.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались два жителя Астраханской и Волгоградской областей в возрасте 50 и 48 лет. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет.

Оба задержанных ранее имели проблемы с законом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении мужчин были составлены административные протоколы по статье за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.