Депутаты предложили ввести доплату к пенсии для учителей со стажем

В Государственной Думе рассматривается инициатива о введении специальной доплаты к пенсии для педагогов с длительным стажем работы.

Речь идет о учителях, проработавших в образовательных учреждениях не меньше 25 лет. Такие педагоги смогут получать постоянную финансовую надбавку к основным пенсионным начислениям.

В настоящее время учителя обладают правом досрочного выхода на пенсию при наличии 25-летнего стажа в учреждениях, включенных в специальный перечень. Однако действующая система пенсионного обеспечения периодически становится предметом общественных дискуссий относительно ее соответствия современным социальным стандартам. Предлагаемая мера призвана усилить социальные гарантии для работников образования, сообщает ТАСС.

Вопрос о конкретных параметрах дополнительных выплат, включая их размер и механизм предоставления, остается предметом обсуждения в профильных ведомствах.

Ранее в правительственных кругах уже поднималась тема совершенствования системы социальных выплат, включая индексацию материнского капитала.