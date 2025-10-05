Преподаватель йоги провела занятия для нарушителей тишины в Ленобласти

Жительница Ленинградской области добилась необычного решения проблемы с шумной стройкой. Преподаватель йоги организовала занятия для рабочих, нарушавших режим тишины.

Жительница жилого комплекса «Взлетная 16» обратилась к застройщику с жалобой на регулярные нарушения режима тишины со стороны рабочих. В качестве предложения по разрешению ситуации она рекомендовала организовать для строителей занятия йогой.

Администрация жилого комплекса отреагировала на обращение, организовав на территории стройплощадки соответствующие занятия. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Позже стало известно, что инициатор обращения является профессиональным инструктором по йоге. На последующих занятиях она лично провела для рабочих мастер-класс.