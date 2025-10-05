Итальянский певец Пупо выступит в Петербурге и Москве в декабре

Итальянский исполнитель Энцо Гинацци, известный под псевдонимом, Пупо анонсировал серию концертов в российских городах. Выступления начнутся в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге и Москве.

Итальянец подтвердил проведение концертного тура по России, начало которого запланировано на декабрь 2025 года. Первые выступления состоятся в Санкт-Петербурге и Москве. В 2026 году артист планирует дать концерты в Екатеринбурге и Новосибирске, сообщает ТАСС.

Певец также сообщил о своем участии в телевизионной программе «Время героев» на Первом канале, которое состоится 5 октября. В ближайшее время в эфире будет показана запись его совместного выступления в Кремле с Юрием Лозой, Каем Метовым, Львом Лещенко и Александром Буйновым.

Отметим, что карьера Пупо на итальянской эстраде насчитывает пять десятилетий, а его первый концерт в Советском Союзе прошел в 1985 году. Такие композиции как Gelato Al Cioccolato, Burattino telecomandato, Cieli Azzurri и Un amore grande сохраняют популярность у российской аудитории.