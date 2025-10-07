Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышках вируса Коксаки

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергла информацию о массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации.

Текущая ситуация с энтеровирусными инфекциями характеризуется как стабильная и не вызывающая опасений.

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для проверки и выяснения обстоятельств распространения данной информации направлен официальный запрос. Ранее некоторые СМИ сообщали о выявлении случаев заболевания в различных регионах страны от Архангельска до Красноярского края.

В целях профилактики распространения инфекций в образовательных учреждениях продолжают действовать утренние фильтры и усиленный дезинфекционный режим. Гражданам рекомендовано соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, а также хорошо обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением.