Новости

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышках вируса Коксаки

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергла информацию о массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации. 

Текущая ситуация с энтеровирусными инфекциями характеризуется как стабильная и не вызывающая опасений.

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для проверки и выяснения обстоятельств распространения данной информации направлен официальный запрос. Ранее некоторые СМИ сообщали о выявлении случаев заболевания в различных регионах страны от Архангельска до Красноярского края.

В целях профилактики распространения инфекций в образовательных учреждениях продолжают действовать утренние фильтры и усиленный дезинфекционный режим. Гражданам рекомендовано соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки, употреблять только бутилированную или кипяченую воду, а также хорошо обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением.

Общество

В Курортном районе заработала новая подстанция

Объект, построенный полностью на отечественном оборудовании, обеспечит надежным электроснабжением жителей района и крупные медицинские центры.В Курортном районе Санкт-Петербурга состоялся торжественный пуск новой высокоавтоматизированной подстанции 35 кВ «Песочная». Объект мощностью 20 МВА призван значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей.Как пояснил генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, на подстанции применены современные технологии.«Управление подстанцией не требует постоянного присутствия персонала, параметры сети и состояние оборудования контролируются дистанционно, в режиме реального времени. Все данные передаются в Центр управления сетями компании», — отметил Игорь Кузьмин.Новая подстанция станет важным звеном энергосистемы Курортного района. Она обеспечит надежное электроснабжение жителей, а также крупных медицинских учреждений. В их числе — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова и Клинический центр...
Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Глава Жилищного комитета Денис Удод и руководители УК Петербурга встретились за круглым столом, чтобы обсудить "Практический опыт и рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома со сложным инженерным оборудованием с использованием тарифа, установленного на основании минимального перечня работ и услуг".Злободневную тему подняли на рассмотрение 24 сентября. Эксперты считают, что нынешняя система формирования тарифа отличается обобщенностью и не принимает во внимание конкретные издержки на содержание отдельных домов. Из-за этого возникает проблема несоответствия установленного тарифа фактическим затратам на эксплуатацию жилья. В итоге жильцы постепенно адаптируются к искусственно сниженным платежам и отказываются оплачивать объективную стоимость коммунальных услуг, а управляющие компании вынуждены либо терпеть убытки, либо балансировать в сложных экономических условиях.Жилком предлагает дифференцированный подход, где будет учитываться тип дома, его площадь, конфигурация придомовой территории, состояние...
