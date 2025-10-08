Ленобласть лидирует в России по производству молока

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил достижения региона на выставке «Золотая осень» в Москве.

Как сообщает 47channel, в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным было отмечено, что Ленинградская область является бесспорным лидером России по производству молока.

Александр Дрозденко пояснил, что более чем 90 процентов поголовья в области составляет племенной скот, а продуктивность коров находится на одном из самых высоких уровней в Европе. По его словам, такой результат достигнут благодаря активной цифровизации отрасли, в частности внедрению платформы управления стадом «Молоко 2.0».

Губернатор выразил готовность масштабировать этот успешный опыт на всю страну и предложил меры федеральной поддержки. Он отметил необходимость помощи высокопроизводительным хозяйствам и усиления субсидирования приобретения современной техники для развития молочного животноводства.