Подрядчик выплатит свыше 1,4 млн рублей за некачественный ремонт

Суд Санкт-Петербурга взыскал с недобросовестного подрядчика больше 1,4 миллиона рублей за некачественное выполнение капитального ремонта квартиры.

В результате рассмотрения дела о нарушении условий договора подряда суд удовлетворил требования потребителя к индивидуальному предпринимателю. Основанием для обращения в судебные органы послужило некачественное выполнение капитального ремонта квартиры с нарушением установленных сроков и строительных нормативов.

Подрядчик получил уведомление о расторжении договора, признал ответственность в переписке, но не предпринял действий для устранения нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соответствии с законом суд постановил взыскать с исполнителя стоимость некачественно выполненных работ в размере 268,7 тысячи рублей, а также расходы на материалы и инструменты в сумме 219,1 тысячи рублей.

В состав взысканных средств вошли уплаченные деньги в размере 100 тысяч рублей, неустойка 141,4 тысячи рублей, стоимость экспертных работ 35 тысяч рублей и компенсация морального вреда в 5 тысяч рублей. Дополнительно суд назначил штраф в размере 384,6 тысячи рублей. С другого ответчика по делу взыскано 270,7 тысячи рублей в пользу потребителя.