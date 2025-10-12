В Петербурге двое мужчин погибли при пожаре на проспекте Большевиков

В Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин 1961 и 1962 годов рождения. Тела были обнаружены 11 октября 2025 года после тушения возгорания в квартире жилого дома.

По предварительной версии следствия, возгорание произошло от непотушенного окурка. При осмотре места происшествия установлено, что квартира была захламлена бытовым мусором, при этом электроприборы и проводка находились в исправном состоянии. Отмечается, что по данному адресу ранее уже происходили возгорания, пишет пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственный отдел по Невскому району проводит доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено.