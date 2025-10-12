Около 90% родителей поддерживают возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам

Подавляющее большинство родителей старшеклассников — 90% — поддерживают идею предоставления выпускникам возможности пересдачи ЕГЭ по всем предметам по выбору.

Таковы данные исследования сервиса SuperJob, проведенного среди 1,6 тысячи экономически активных россиян. Инициатива находит поддержку и среди других категорий населения: 79% женщин и 71% мужчин высказались за возможность пересдачи. Среди учителей 10-11 классов идею поддерживают 68% педагогов, при этом каждый пятый учитель выступает против, а каждый восьмой затруднился с оценкой.

Молодежь до 35 лет более лояльно относится к предложению — 79% респондентов этой возрастной группы поддерживают изменение правил. В целом по выборке 75% экономически активных россиян высказались за разрешение пересдавать ЕГЭ по выбору в том же году до окончания приемной кампании в вузах. Против инициативы выступили 8% опрошенных, 17% затруднились с ответом.