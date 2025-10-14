Поисковики нашли останки 12 красноармейцев в лесу Ленобласти

Поисковые отряды обнаружили останки 12 военнослужащих Красной Армии в Киришском районе Ленинградской области. Одного из бойцов удалось идентифицировать по сохранившемуся медальону.

Во время поисковых работ на территории урочища Дубовик Киришского района Ленобласти поисковики нашли останки 12 военнослужащих Красной Армии. Среди находок оказались личные вещи бойцов, включая именные ложки, стеклянную флягу, монеты, кружки, нож и три солдатских медальона.

Благодаря одному из медальонов была установлена личность одного из погибших. Им оказался сапер и призывник из Новосибирской области. По историческим данным, в апреле 1942 года 1013-й стрелковый полк выполнял боевую задачу в данном районе и попал под интенсивный пулеметно-минометный огонь противника, сообщает ivbg.ru.

Поисковые работы проводились силами нескольких отрядов, включая «Небо Ленинграда», «Волховский фронт» и «имени Григория Булатова» из города Киров. Обнаруженные останки и артефакты будут переданы для последующего захоронения с воинскими почестями.