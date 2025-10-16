Патриарх Кирилл призвал не думать о конце света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неизбежности конца человеческой цивилизации, связанного со Вторым пришествием Иисуса Христа.

Об этом он сообщил в ходе общения с участниками XI Международного фестиваля «Вера и слово». При этом предстоятель РПЦ призвал верующих не сосредотачиваться на поиске признаков Апокалипсиса.

Патриарх подчеркнул, что главным для христиан должна быть забота о собственном духовном состоянии и образе жизни. Он напомнил, что точное время конца света неизвестно никому, кроме Сына Божьего. Поэтому верующим следует сосредоточиться на подготовке к личной встрече с Господом после смерти.

По словам патриарха Кирилла, менее важно размышлять об апокалиптических событиях, чем о спасении своей души. Каждый человек предстанет перед Богом после кончины, и именно к этому необходимо готовиться через соблюдение заповедей и благочестивую жизнь. Такая позиция помогает сохранять духовную концентрацию на главном.