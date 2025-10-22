Бюджет Ленобласти на 2025 год скорректирован

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области утвердили изменения в региональный бюджет на 2025 год.

В ходе 71-го заседания парламентарии рассмотрели законопроект о корректировке ключевых показателей областного бюджета. По данным, представленным первым заместителем председателя правительства Ленинградской области Романом Марковым, доходная часть бюджета на 2025 год увеличится до 281,7 миллиарда рублей, расходная возрастет до 312,4 миллиарда рублей. Бюджетный дефицит сократится до 30,7 миллиарда рублей.

На 2026 год прогнозируется рост доходов до 244,4 миллиарда рублей при расходах в 262,4 миллиарда рублей, а на 2027 год показатели составят 255,5 миллиарда рублей доходов и 265,2 миллиарда рублей расходов. Все бюджетные параметры превышают показатели предыдущего года.

Принятые поправки обеспечат выполнение социальных обязательств перед жителями региона, включая выплаты различным категориям граждан и меры по поддержке экономического развития. Законопроект был принят депутатами в первом и третьем чтениях.