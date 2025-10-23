Четверг, 23 октября 2025
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Прораб в Кингисеппе осужден за нарушение правил безопасности

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Прораб коммерческой компании в Кингисеппе признан виновным в нарушении правил безопасности, которое привело к гибели человека. 

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, суд установил, что обвиняемый допустил серьезные нарушения при проведении строительных работ. Собранные следствием доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Инцидент произошел восьмого июля 2024 года во время монтажа технологических трубопроводов в поселке Усть-Луга. Подсудимый нарушил правила безопасности, допустив потерпевшего к работе без осуществления необходимого контроля. В результате произошло падение секции трубопровода, которое причинило работнику многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал прораба виновным по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве наказания ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

«Леккер» поддерживает бойцов СВО гуманитарной помощью

Компания «Леккер» под руководством Владимира Денисова, отправила новую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Всего компания направила подразделениям более 40 тыс. единиц продукции с начала поведения СВО.Новая партия гуманитарного груза включает антисептики в формате фломастеров, которые обеспечивают удобство и скорость обработки ран в полевых условиях.Как рассказал Владимир Денисов, «Леккер» с 2022 года оказывает поддержку участникам специальной военной операции, закрывая их потребности в антисептических средствах. Выпуск в форме фломастеров позволяет удовлетворить потребности бойцов, но не нагружает аптечку лишним весом флаконов.За свою работу компания удостоена благодарственными письмами, в том числе за «неравнодушие и бескорыстную помощь» военнослужащим.За все время работы, «Леккер» выпустил более 60 млн единиц продукции. Но сейчас дальнейшая деятельность компании оказалась под угрозой. Росздравнадзор под руководством Аллы Самойловой...
Спасение рядового Леккера

За этим громким слоганом скрывается многолетние попытки Росздравнадзора запретить для производства и вывести из оборота йод и зеленку в форме фломастеров и маркеров с кисточками. Производит их в Петербурге компания «Леккер», ее продукция очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Но сейчас предприятие не может полноценно работать.Осенью 2025 года история противостояния «Леккера» и Росздравнадзора достигла апогея. Предприятие фактически не может производить свои изделия.  И это в то время, когда противомикробные средства – одни из самых необходимых в зоне проведения специальной военной операции.Это классический случай, когда бюрократическая машина, созданная для контроля качества и безопасности, в своем стремлении к идеальному соответствию бумажным нормативам напрочь забывает о здравом смысле и реальных потребностях. Росздравнадзор по-своему прав: любая новая лекарственная форма, а фломастер...
