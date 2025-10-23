Прораб в Кингисеппе осужден за нарушение правил безопасности

Прораб коммерческой компании в Кингисеппе признан виновным в нарушении правил безопасности, которое привело к гибели человека.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, суд установил, что обвиняемый допустил серьезные нарушения при проведении строительных работ. Собранные следствием доказательства были признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Инцидент произошел восьмого июля 2024 года во время монтажа технологических трубопроводов в поселке Усть-Луга. Подсудимый нарушил правила безопасности, допустив потерпевшего к работе без осуществления необходимого контроля. В результате произошло падение секции трубопровода, которое причинило работнику многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

Суд признал прораба виновным по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве наказания ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.