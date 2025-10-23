Строительство КАД-2 в Петербурге начнется в начале 2026 года

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о начале строительства второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга в начале 2026 года.

Вице-премьер выступил на международной выставке «Дорога-2025», где представил детали реализации проекта. Первый участок протяженностью 82 километра проходит через наиболее загруженные участки существующей кольцевой автодороги, где в часы пик движение достигает 200 тысяч автомобилей.

По словам Хуснуллина, проектирование и подготовка документации для этого участка ведутся в полном объеме. Вторым этапом проекта станет модернизация южной части действующей кольцевой дороги вокруг Северной столицы. Реализация проекта осуществляется по поручению президента России Владимира Путина, который уделяет особое внимание развитию транспортной инфраструктуры региона.

Маршрут КАД-2 будет проложен от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово и Агалатово до пересечения с трассой «Скандинавия». Новая дорога получит соединения с платной автомагистралью М-11 и перспективным Восточным скоростным диаметром. Это позволит разгрузить существующие транспортные артерии и улучшить логистику в Ленинградской области.