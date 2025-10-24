Пожилого мужчину нашли спасатели в лесу под Петербургом

Спасатели успешно обнаружили и эвакуировали из лесного массива пожилого мужчину, который ранее не вернулся домой.

Как сообщает пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, сигнал о произошедшем поступил вечером 23 октября недалеко от деревни Долговка. Для проведения поисковых работ были задействованы специалисты из города Тосно.

К операции сразу же подключились добровольцы из числа волонтеров, что позволило организовать осмотр территории. Совместными усилиями им удалось в короткие сроки найти пропавшего человека. После этого пострадавшего благополучно вывели из лесной зоны.

Ранее спасатели оказали помощь животному в поселке Ям-Ижора. Тогда они извлекли из люка собаку, которая не могла самостоятельно выбраться наружу. Специалисты передали питомца владельцу и обезопасили опасный колодец.