В Петербурге составили 547 протоколов на курьеров на самокатах

В Санкт-Петербурге сотрудники правопорядка составили 547 административных протоколов на курьеров, которые нарушили правила использования электросамокатов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», данную информацию озвучил вице-губернатор города Игорь Потапенко во время прямого эфира. Он подробно рассказал о мерах, которые были приняты для регулирования этой сферы деятельности.

До середины текущего года в данной области было занято много иностранных граждан, но в августе подписали соответствующее постановление. Документ вводит ограничительные меры, включая запрет на работу иностранцев с первого ноября. Также установлены требования к скорости передвижения, форме одежды и нумерации транспортных средств.

Несмотря на принятые нормативные акты, нарушения со стороны курьеров продолжают фиксироваться. Как отметил вице-губернатор, с ними ведется активная борьба, что подтверждается значительным количеством составленных протоколов. Работа в данном направлении будет продолжена для наведения порядка в сфере курьерских перевозок.