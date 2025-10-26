Экипаж Андрея Жигунова победил в финальном ралли Выборга

В Выборге подвели итоги финального этапа чемпионата России по ралли. Победу в гонке одержал экипаж Андрея Жигунова, а титул чемпиона страны завоевал Владимир Васильев.
На территории Выборга завершился заключительный этап чемпионата России по ралли, проходивший 24-25 октября. Соревнование «Ралли Выборг 2025» собрало ведущих автогонщиков страны, которые определили призеров финальной гонки в абсолютном зачете.
Первое место на специальных участках в Ленинградской области занял экипаж под управлением Андрея Жигунова. Вторую позицию на пьедестале почета занял Владимир Васильев, а третью – Радик Шаймиев.
По итогам всего сезона чемпионский титул завоевал Владимир Васильев из Санкт-Петербурга. Эта победа стала следствием демонстрации стабильно высоких результатов спортсмена на протяжении всех этапов национального первенства.