Жительнице Ленобласти провели в дом газ после обращения к губернатору

В Ленинградской области после личного обращения жительницы к губернатору был решен вопрос с газоснабжением частного дома.

Как сообщает «Невский проспект», проблема была устранена в деревне Даймище, где проживает местная жительница. Специалисты Комитета по топливно-энергетическому комплексу совместно с газораспределительной организацией провели работы по подключению к сетевому газу. Работы включали прокладку необходимых коммуникаций и установку газового оборудования в соответствии с техническими нормативами.

Они также оказали владелице комплексную помощь в оформлении необходимых документов и согласований. Подключение оборудования было завершено ко дню рождения жительницы, что стало для нее приятным подарком. Теперь она может пользоваться полноценным газоснабжением в своем доме без каких-либо ограничений.

Ранее в Ленинградской области напомнили о действующей программе поддержки газификации частных домовладений. За 12 лет ее реализации из регионального бюджета выделили субсидии на газификацию 13 966 индивидуальных жилых домов. Максимальный размер компенсации достиг 300 тысяч рублей для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной, а также членов семей погибших участников специальной военной операции.