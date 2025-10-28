Подозреваемого в поджоге тепловоза нашли в Ленобласти

В Санкт-Петербурге транспортная полиция задержала подозреваемого в поджоге маневрового тепловоза на железнодорожной станции Ораниенбаум-1.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, 22-летний житель Ленинградской области использовал легковоспламеняющуюся жидкость для поджога кабины локомотива. Злоумышленник действовал по указанию неустановленного куратора, связываясь с ним через мессенджер.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Террористический акт». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. В настоящее время задержанный содержится под стражей в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно сотрудниками транспортной полиции, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также работниками транспортной организации. В ходе расследования установлены все обстоятельства совершения преступления и личность подозреваемого, который полностью признал свою вину.