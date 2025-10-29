Режиссер Эмир Кустурица планирует получить российский паспорт

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении оформить российское гражданство.

Режиссер и сценарист Эмир Кустурица сообщил о своем намерении получить российский паспорт. По его словам, этот шаг запланирован после завершения работы над текущим кинопроектом – экранизацией повести Валентина Распутина «Последний срок». О своих планах кинематографист рассказал в ходе творческой встречи в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кустурица уточнил, что процедура оформления гражданства начнется после окончания съемок его текущей картины и перед стартом работы над следующим фильмом.

Режиссер планирует приступить к работе над экранизацией романа «Лавр» Евгения Водолазкина, а также к проекту «Как я не снял «Преступление и наказание», основанному на произведениях Федора Достоевского.

Также стало известно, что в последнем фильме роль самого Кустурицы исполнит номинированный на «Оскар» российский актер Юра Борисов.