Юлия Высоцкая рассказала о работе в новом сериале Кончаловского

Российская актриса Юлия Высоцкая в интервью рассказала о новом историческом сериале «Хроники русской революции» и своем отношении к критике кулинарных проектов.

На телеканале «Россия» состоялась премьера масштабного исторического сериала «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского. Как пояснила Высоцкая в беседе с «Петербургским дневником», проект основан на документальных фактах, но также содержит художественный вымысел через образы вымышленных персонажей.

Отвечая на вопрос о возрастной разнице между героями, актриса указала, что для настоящего чувства возраст не имеет определяющего значения, а ее героиня демонстрирует внутреннюю свободу. По ее словам, создатели не навязывают зрителям определенную точку зрения, а через вымышленных персонажей передают эмоциональную составляющую эпохи.

Комментируя интерес зарубежных киноакадемиков к предыдущей работе Кончаловского «Дорогие товарищи!», Высоцкая предположила, что внимание вызвано глубиной раскрытия внутреннего конфликта между личными ценностями и долгом.

Относительно популярности негативных обзоров на кулинарные проекты Высоцкая сообщила, что относится к такой критике с юмором.