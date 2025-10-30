Депутаты ЗакСа пересаживаются на автомобили Lada

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил о переходе городских чиновников на автомобили Lada.

На пленарном заседании форума «Российский промышленник» президент АвтоВАЗа Максим Соколов обратился к участникам с инициативой о переходе государственных служащих и работников госкорпораций на автомобили отечественного производства. Он также отметил важность дальнейшего курса на локализацию в автомобильной промышленности, чтобы меры государственной поддержки в первую очередь получали предприятия с высокой степенью локализации.

В свою очередь вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что на территории Северной столицы данная практика уже реализована. По его словам, Петербург стал одним из наиболее активных регионов по закупкам автомобилей Lada, а депутаты Законодательного собрания в настоящее время пересаживаются на отечественную марку.

Поляков добавил, что недавно посетил завод в Тольятти и положительно оценил модель Lada Aura.