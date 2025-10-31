Мошенники похищали деньги через игры для детей в Петербурге

Следователи Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу задержали трех злоумышленников по подозрению в серии мошеннических действий, нацеленных на детей в возрасте от 10 до 12 лет.

По информации пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». Один из обвиняемых, будучи блогером, размещал видео и проводил прямые эфиры, перенаправляя детей в мессенджеры, где его сообщники вступали с ними в контакт.

Злоумышленники под предлогом покупки внутриигровой валюты убеждали детей сфотографировать банковские карты родителей и коды из смс-сообщений. Полученную информацию они использовали для хищения денежных средств со счетов потерпевших. В ходе оперативных мероприятий установлено не менее 10 эпизодов преступной деятельности на территории России.