В Красносельском районе Петербурга пассажирка Toyota погибла в ДТП

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла молодая женщина.

Как сообщает пресс-служба Управления ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась первого ноября около 00:15 на улице Свободы.

По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением при движении от улицы Голубко в направлении Комсомольской улицы. Транспортное средство совершило наезд на препятствие, в результате чего 25-летняя пассажирка получила смертельные травмы.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются. Комментарий по инциденту предоставил начальник отделения Госавтоинспекции УМВД России по Красносельскому району майор полиции Артем Киселевский.