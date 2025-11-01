В Петербурге возбудили дело после гибели двух мужчин при пожаре

В Невском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело после гибели двух мужчин при пожаре в жилой квартире.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 31 октября в доме на улице Антонова-Овсеенко. В результате возгорания погибли отец и сын 1969 и 1993 годов рождения, получившие многочисленные термические ожоги. Тела погибших были обнаружены после ликвидации огня сотрудниками экстренных служб.

Предварительной версией причины пожара называется неосторожное обращение с огнем, в частности тлеющая сигарета. По данным следствия, погибшие вели асоциальный образ жизни. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая необходимые экспертные исследования. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.