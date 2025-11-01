Международный фестиваль «Серебряная лира» открылся в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», открытие мероприятия состоялось в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии при участии известного пианиста Ильи Папояна.

Лауреат международного конкурса имени Чайковского исполнил произведения Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена и Иоганна Себастьяна Баха. Музыкант подчеркнул особую важность сцены для своего творческого самовыражения, отметив, что музыка является для него основной формой реализации художественного потенциала.

Фестиваль проводится в 16-ый раз и направлен на поддержание традиций камерного исполнительского искусства. В программе участвуют коллективы из Турции, Сербии и Беларуси, а также российские музыканты. Всего в рамках события запланировано восемь концертов, которые продлятся до седьмого ноября.