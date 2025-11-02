Петербуржцы критикуют суд за состояние Воронцовского дворца

Жители Санкт-Петербурга недовольны состоянием исторических фасадов Воронцовского дворца.

Пользователи группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «Вконтакте» обеспокоены состоянием фасадов Воронцовского дворца. По их наблюдениям, здание демонстрирует контраст между ухоженным видом со стороны Садовой улицы и запущенным состоянием со стороны дворовых территорий.

По словам пользователей, парадные фасады отличаются качественным ремонтом, ухоженной территорией и наличием охраны. Однако при осмотре со стороны улицы Ломоносова или через арку дома № 26 на Садовой улице становятся заметны признаки отсутствия реставрационных работ. Исторические поверхности выглядят ветхими и неухоженными.

«По состоянию здания им явно на него все равно, к сожалению», — заключает один из пользователей. «Типичная бизнес схема: довести здания до плачевного состояния, а потом кому-то передать или снести! такие вещи сплошь и рядом», — добавил житель Северной столицы. «Зато там внутри туалет лучше, чем в Эрмитаже», — пошутила одна из подписчиков группы.

Горожане задаются вопросом о соответствии текущего состояния дворца его статусу архитектурного памятника середины XVIII века. По мнению пользователей, архитектурное произведение Бартоломео Растрелли в стиле елизаветинского барокко требует равномерного и качественного содержания всех фасадов.