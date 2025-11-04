Водитель пнул полицейского ногой и стал фигурантом уголовного дела

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, применившего насилие к сотруднику полиции.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел второго ноября 2025 года на Октябрьском бульваре в Пушкине. Мужчина управлял автомобилем, когда его остановили сотрудники ГАИ в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель».

Водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения как на месте, так и в медицинском учреждении. При задержании за административное правонарушение, понимая, что перед ним находится сотрудник полиции, он оказал активное сопротивление. Обвиняемый умышленно нанес не менее одного удара ногой в область бедра сотруднику правоохранительных органов.

Следователем проведен осмотр места происшествия и выполняется комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В настоящее время продолжается расследование инцидента.