Археологи исследуют Старый кафедральный собор в Выборге

Археологи Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук продолжают многолетнее исследование Старого кафедрального собора в Выборге.

Как сообщает Центр спасательной археологии «АрхеоКод» в социальной сети «ВКонтакте», ученые изучают архитектурные изменения сооружения на протяжении различных исторических периодов. В настоящее время на объекте проводятся консервационные работы по сохранению каменной кладки.

Директор Музея-заповедника «Парк Монрепо» Александр Смирнов отмечает исключительную сложность данного археологического памятника. За несколько столетий собор неоднократно перестраивался, менял архитектурный облик и религиозную принадлежность. Изначально деревянное сооружение было заменено каменным, затем к нему добавились колокольня и часовня, а после реформации был пристроен дополнительный придел.

История собора включает периоды серьезных повреждений во время осад, восстановление при Петре I как православного храма, использование военными для хозяйственных нужд и несколько разрушений в XX веке. Будущие археологические раскопки могут пролить свет на предполагаемое место захоронения Микаэля Агриколы — создателя литературного финского языка.