За день восемь человек пострадали при авариях в Ленобласти

За сутки на дорогах Ленинградской области зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия. В шести авариях пострадали восемь человек.

За 5 ноября 2025 года на территории региона зафиксировано 409 дорожно-транспортных происшествий.

В Ленинградской области произошло 83 дорожных инцидента, шесть из которых сопровождались получением травм участниками движения. Количество пострадавших в областных авариях достигло восьми человек.

В Санкт-Петербурге за аналогичный период зафиксировали 326 ДТП. Три человека получили травмы в результате трех аварий. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Представители ведомства добавили, что ни в одном из зафиксированных дорожных происшествий за отчетный период не было зарегистрировано смертельных случаев.