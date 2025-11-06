Прокуратура Ленобласти устранила перебои с отоплением в доме ветерана ВОВ

Всеволожская городская прокуратура добилась восстановления теплоснабжения в доме ветерана Великой Отечественной.

Сотрудники прокуратуры установили, что в поселке Невская Дубровка на теплосетях компании ООО «Теплосервис» произошла авария. Из-за этого отопление пропало в семи частных домах, в том числе в доме ветерана Великой Отечественной войны.

Благодаря вмешательству прокуратуры отопление в доме пенсионера восстановили. Параллельно ведомство продолжает проверку ресурсоснабжающей организации. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

По итогам этой проверки действия компании оценят на предмет соблюдения жилищного законодательства.