После индексации средняя пенсия в России превысит 27 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в России превысит 27 тысяч рублей после январской индексации 2026 года.

Средний размер страховой пенсии по старости в Российской Федерации превысит 27 тысяч рублей после запланированной индексации в 2026 году. По информации депутата Государственной думы России Екатерины Стенякиной, увеличение пенсионных выплат составит 7,6%.

На текущий момент средний размер начисленной страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров достигает 25,8 тысячи рублей. После проведения индексации с 1 января 2026 года данный показатель возрастет до отметки в 27,7 тысячи рублей.

Отметим, что cтраховая пенсия назначается гражданам при достижении установленного пенсионного возраста, получении инвалидности или в случае потери кормильца. Ее величина формируется из фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов.