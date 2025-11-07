С сайта петербургского колледжа удалили предложение о работе вебкам-моделью

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж (СПАСК) удалил скандальную публикацию с рекламой работы вебкам-моделью. После освещения инцидента в социальных сетях официальный сайт образовательного учреждения перестал работать.

Пользователи социальных сетей обнаружили на сайте СПАСКа рекламу, которая содержало сомнительное предложение. В разделе новостей образовательного учреждения был размещен материал, рекламирующий вебкам-студию, которую авторы характеризовали как «лучшую в городе».

В публикации сообщали о создании студией условий для профессионального развития, включая предоставление бесплатного такси на собеседование и помощь в решении жилищного вопроса. Отмечалось, что гибкий график позволяет моделям совмещать работу с учебой.

Также тексте подробно говорилось о сути работы в вебкаме, включая ведение прямых эфиров на специализированных платформах, общение со зрителями и создание контента, с акцентом на индивидуальность и харизму моделей.

После того как информация о данном контенте получила освещение в СМИ, официальный сайт колледжа перестал работать.