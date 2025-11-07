В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве супружеской пары за рубежом

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве супружеской пары, совершенном в одной из стран Ближнего Востока.

Сотрудники полиции задержали несколько участников преступной группы. По предварительной информации, задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канала, в октябре 2025 года на территории иностранного государства фигуранты похитили мужчину и его жену с целью вымогательства криптовалюты.

Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших, после чего тела были захоронены в пустынной местности. Сообщники преступников помогали организовать похищение, арендуя автомобили и помещения, где насильно удерживали семейную пару.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Несколько подозреваемых задержаны в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском крае и доставлены к следователям. Оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.

Отметим, что по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.