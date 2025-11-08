В Петербурге мошенники обманули школьницу на 700 тысяч рублей

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент с мошенничеством, жертвой которого стала 12-летняя школьница.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, шестого ноября вечером девочка ушла в магазин с банковской картой матери и не вернулась домой. Вскоре с карты было списано 700 тысяч рублей, а на телефон отца начали поступать сообщения с требованием выкупа и видео с дочерью.

Наружные наряды полиции незамедлительно подключились к поискам ребенка. Спустя некоторое время девочка сама позвонила отцу и сообщила, что находится у дома на Московском проспекте. Прибывшие полицейские обнаружили школьницу и передали ее родителям. По словам ребенка, неизвестные весь день уговаривали ее снять с карты родителей крупную сумму денег.

Злоумышленники вызвали для девочки такси до улицы Есенина, где она должна была передать деньги курьеру. После этого таксист отвез ее на Московский проспект. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество». Полиция продолжает розыск причастных к преступлению лиц.