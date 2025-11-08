Песни Долиной, Лепса и Газманова вернулись в Apple Music

Стриминговый сервис Apple Music частично восстановил доступ к музыке некоторых российских артистов, попавших под санкционные ограничения.

В каталоге платформы вновь появились отдельные композиции с участием народных артистов России Ларисы Долиной, Григория Лепса и Олега Газманова. Ранее профили этих исполнителей были удалены из сервиса в связи с введенными против них санкциями Европейского союза.

В настоящее время доступны только те песни, где перечисленные артисты выступали не в качестве основных исполнителей, а как участники совместных проектов.

В профиле Ларисы Долиной появились три композиции — сингл «Июль» 1983 года на двух языках и песня «Скрипка» 2025 года, где она указана как приглашенная вокалистка. Аналогичным образом представлены треки Григория Лепса и Олега Газманова.

У Григория Лепса доступны две совместные работы с Эмином — «Я нравлюсь женщинам» 2015 года и «Привет, Земля» 2014 года. В профиле Олега Газманова появилась одна композиция «Танцуй пока молодой» из альбома DJ Groove 1999 года. Все треки отмечены пометкой «feat.» и также размещены на страницах основных исполнителей.