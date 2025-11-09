Банковские карты ограничат 20 штуками на человека

В России планируют ввести ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один гражданин.

Законопроект может быть принят до конца 2025 года. Согласно предлагаемым нормам, физическим лицам разрешат иметь не свыше 20 карт, выпущенных разными финансовыми организациями.

Дополнительно рассматривается возможность установления лимита в пять карт в рамках одного банка для каждого клиента.Инициатива разработана для противодействия мошенническим схемам с использованием подставных лиц.

По данным Центробанка, преступники массово оформляют карты на фиктивных владельцев для проведения незаконных операций. Ожидается, что новые правила помогут сократить масштабы подобных нарушений и повысить прозрачность финансовых операций в банковской сфере.