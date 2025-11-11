В Волхове появились ложные сообщения о нападениях на людей

В Волхове Ленинградской области зафиксированы случаи распространения ложной информации о нападениях на людей. Местные власти призывают жителей не поддаваться на провокации и проверять достоверность получаемых сведений.

По данным ivbg.ru, злоумышленники применяют ранее использованную схему распространения недостоверных данных. Они создают специализированные каналы в мессенджерах, где публикуют неподтвержденную информацию.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Тимур Зайнуллин отметил, что фотографии в публикациях заимствованы из архивных Интернет-источников и не имеют отношения к текущим событиям.

Жителям региона рекомендуют воздерживаться от распространения непроверенных данных и добавлять сомнительные источники в черный список.

Отметим, что ранее в Волхове уже появлялись аналогичные сообщения с распространением ложной информации о стрельбе в образовательных учреждениях.