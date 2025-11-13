В Петербурге сдвигают сроки строительства новых станций метро

В Санкт-Петербурге планируется перенос сроков строительства более десяти объектов метрополитена.

По данным «ФедералПресс», городские власти готовят изменения в адресную инвестиционную программу. Более десяти объектов метро могут быть сданы с отставанием от первоначальных планов.

Наиболее значительные переносы касаются станций «Пулково» и «Кудрово», которые теперь планируется завершить к 2035 году. Вестибюль № 1 станции «Театральная» начнет работу в 2029 году вместо 2028 года.

Сдвинуты сроки строительства участков от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» и от «Казаковской» до «Сосновой Поляны». Проект постановления в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

В текущем году должны быть сданы станции «Казаковская» и «Путиловская». На развитие метрополитена в трехлетнем бюджете предусмотрено 217 млрд рублей.

Одновременно ведется масштабная реконструкция действующих станций. В 2025 году закроют на ремонт «Парк Победы», а «Фрунзенскую» планируют открыть после реконструкции в 2027 году.