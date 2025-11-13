Каждый четвертый проект перепланировки в Петербурге получает отказ

В Санкт-Петербурге значительная часть проектов по перепланировке помещений не получает согласования.

Как сообщает ТАСС, вице-губернатор города Евгений Разумишкин озвучил статистику по рассмотрению заявлений. В 2025 году межведомственные комиссии получили 5,4 тысяч проектов перепланировки.

Около 40% из них были отклонены по различным причинам. За 2024 год ситуация была аналогичной — из 8,8 тысяч заявлений 3,5 тысячи получили отказы.

Штраф за незаконную перепланировку для граждан достигает 2,5 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма взыскания может составить до 50 тысяч рублей.

Собственники обязаны восстанавливать помещения в исходное состояние. При невыполнении этого требования квартира может быть продана с торгов по решению суда.

В настоящее время в Петербурге зафиксировано два таких случая. Власти предупреждают об опасности несанкционированных перепланировок.

Незаконные работы могут ослабить несущие конструкции зданий. Это создает угрозу для жизни и здоровья людей, проживающих в доме.